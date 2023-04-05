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Güney Afrika'da pilot, kobra yılanı nedeniyle acil iniş yaptı

Güney Afrika'da pilot, kobra yılanı nedeniyle acil iniş yaptı

Koltuğunun altında yılanı fark eden pilot Erasmus, uçağı indirmeyi başardı. Paniğe kapılmayan pilotun, kahramanlık sergilediğine dikkat çekildi.

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Güney Afrika'da seyir halindeki bir uçakta paniğe sebep olabilecek anlar yaşandı.

4 yolcuyu taşıyan pilot Rudolph Erasmus, koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark etti.

Uçağı indirmeyi başardı

Erasmus, yolculuğu sırasında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.

Ortadan kayboldu

Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

Panik yapsaydı kazaya neden olabilirdi

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

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