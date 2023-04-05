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Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor

Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor

Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere ülkemizin birçok noktasında yardımlarını gerçekleştiren olan Verenel Derneği kumanya, fitre ve zekât dağıtımlarına ara vermeden devam ediyor.

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Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere ülkemizin birçok noktasında yardımlarını gerçekleştiren olan Verenel Derneği kumanya, fitre ve zekât dağıtımlarına ara vermeden devam ediyor.

Yaklaşık 20 bin kişiye iftar veren dernek, deprem illerindeki aşevleri ile 20 bin kişiye iftar veriyor. Mobil iftar araçlarıyla ilçelere ve köylere giden ekipler iftar sevincine vesile oluyor. Sahurda da hizmet veren dernek,7/24 esasına göre ihtiyaç sahiplerine ve depremzede vatandaşlara ara vermeden hizmet veriyor.

Bağışlar, "www.verenel.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0312 283 00 00" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 60 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, Ramazan-ı Şerif ve yıl boyunca da destek olabilirsiniz.

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