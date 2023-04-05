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Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların yerleştirilme işlemi tamamlandı

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların yerleştirilme işlemi tamamlandı

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak Karadeniz gazında kritik eşik aşıldı. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işlemi tamamlandı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.

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