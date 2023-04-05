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Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanladı.

"HDP'ye bakanlık gibi bir şey yok"

Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz." dedi.

"Komşumuzda da terör olmayacak"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz."

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