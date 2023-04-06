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Kilis'te vahşet! 9 yaşındaki kayıp kız, iple boynuna briket bağlanıp kukuya atılmış

Kilis'te vahşet! 9 yaşındaki kayıp kız, iple boynuna briket bağlanıp kukuya atılmış

KİLİS'te kayıp olan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek, evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu.

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Kan donduran olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

Boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük Gina'yı kim katletti?

Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.  9 yaşındaki Gina Mercimek'i kimlerin katlettiğiyle ilgili iddialar tek tek inceleniyor.

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