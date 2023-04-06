Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek bombası! Mehmet Şimşek ekip kurdu ekonomi için çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'aktif siyasette yer almayacağım' diyerek teklifini reddeden eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bombayı patlattı. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'in koordinasyonundaki ekip ekonomi için çalışıyor" dedi. Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "kısa pantolon" tepkisine de cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 24 TV, 360 ve tv4 ortak canlı yayınında, daha önce görüştüğü ancak kabine teklifini kabul etmediği ileri sürülen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili bombayı patlattı. Şimşek'in ekibiyle hazırlık yapıldığını belirten Erdoğan, "Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz" dedi.

Temel Karamollaoğlu'na gençlik göndermesi

Erdoğan daha önce "O zaman Temel Bey yoktu Milli Görüş içerisinde" demiş, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da "Erdoğan kısa pantolonla gezerken ben Erbakan'la Konya'da birlikte çalışıyordum" cevabı vermişti. Erdoğan bir kez daha, "Saadet Partisi içinde ciddi sıkıntılar var. Temel Bey'in geçmişine yönelik olarak Saadet Partisi içinde görev almadan önce geçmişte gençlik kollarından partinin kurullarına varıncaya kadar görev almış birisiyim. Daha o zaman Temel Bey bu işin içinde yoktu bile" dedi.

Anketlerde açık ara öndeyiz!

"Birileri sosyal medyada oluşturulan havaya bakarak hayaller kuruyor olabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anketler de algı operasyonlarının parçası olarak kullanılabiliyor. Daha çok çalışacağız. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" diye konuştu.

Mehmet Şimşek ekibiyle hazırlık yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüş, ve Kabine'de görev teklif ettiği iddia edilmişti. Mehmet Şimşek de "Aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum" diyerek teklifi reddetmişti. Erdoğan dün akşam ise, "Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonundaki ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.