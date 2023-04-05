Optimar bitmemiş anketi açıkladı! Erdoğan 5 puan farkla önde! Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oyları eşit
OPTİMAR Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında henüz tamamlamadıkları anketten elde ettikleri son rakamları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 puan önde. Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oyları ise yüzde 7.7 olarak eşit çıktı
Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine giderken anketler de peş peşe geliyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında "ilk defa açıklıyorum" diyerek henüz tamamlamadıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Optimar anketinde Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları yüzdelerinin küsüratlarıyla birlikte aynı çıkması dikkat çekti.
Asgari ücrete zam geldi anket yapmak pahalandı
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, anket yapmanın maliyetlerinin de asgari ücrete gelen zamla birlikte artmasından yakındı. 3 bin 500 kişilik bir anketin maliyetinin yaklaşık 450 bin TL olduğunu anlatan Hilmi Daşdemir, "Biz bu rakamların 2 yıl önce 3'te 1'ine rahatlıkla yapabiliyorduk. Asgari ücret artmadığı zamanlarda.." dedi.
Muharrem İnce ile Sinan Oğan eşit oydu
"Bu rakamları da ilk defa yayında söylüyorum" diyen Hilmi Daşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 42, Muharrem İnce 7.7, Sinan Oğan 7.7" dedi.
Henüz tamamlanmamış anketin sonuçları...
Hilmi Daşdemir, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan 5 puan önde çıktığı anketle ilgili Hilmi Daşdemir, "Elimizde olan henüz tamamlanmamış bir araştırmamızın buraya gelmeden önce baktım sonuçlarına şu an sizinle ve izleyicilerimizde paylaştım" dedi.