Optimar bitmemiş anketi açıkladı! Erdoğan 5 puan farkla önde! Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oyları eşit

Asgari ücrete zam geldi anket yapmak pahalandı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, anket yapmanın maliyetlerinin de asgari ücrete gelen zamla birlikte artmasından yakındı. 3 bin 500 kişilik bir anketin maliyetinin yaklaşık 450 bin TL olduğunu anlatan Hilmi Daşdemir, "Biz bu rakamların 2 yıl önce 3'te 1'ine rahatlıkla yapabiliyorduk. Asgari ücret artmadığı zamanlarda.." dedi.