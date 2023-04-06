Ahmet Hakan partileri 'başınıza bela olacaklar' diye uyardı! Türkiye üzeli, şarkıcı, gazeteci adaylar...

TÜRKİYE 14 Mayıs 2023 günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Partiler vitrine koyacakları aday yarışına girdi. Türkiye güzelleri, tanınmış şarkıcılar, gazeteciler vitrin adayı olarak listelere giriyor. İşte bu duruma Hürriyet yayı yönetmeni Ahmet Hakan'dan itiraz ve uyarı geldi...

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, partiler de milletvekili listelerine son şeklini vermek için çalışıyor. Partilerin kazanacak aday kadar vitrin adaylara da odaklanması sonrası AK Parti 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş'ı, CHP şarkıcı Candan Erçetin'i, HDP Hasan Cemal ve Çengiz Çandar'ı milletvekili adayı listesine koyuyor. Birçok gazeteci ve sanatçı da TİP'ten aday oldu.

Türk siyasi hayatının bana öğrettiği şey!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, milletvekili adayı yapılan ünlülerle ilgili partileri uyardı. "Milletvekili listelerine konan artistlerin, şarkıcıların, gazetecilerin, meşhurların, mankenlerin, Türkiye güzellerinin seçime etkisi genelde sıfır olmuştur" diyen Ahmet hakan Şu uyarıyı yaptı:

Partilerinin başına bela olmuşlardır...

"Üstelik bu tipler, bir süre sonra partilerinin başına bela olmuşlardır. Listeler belirmeden tüm partilerin bu gözlemimden yararlanmalarını dilerim."