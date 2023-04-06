AK Parti'de milletvekili aday listesi hazır! Erdoğan 'sürpriz isimler olacak' dedi! Kimler Bakan oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listeleri için bir çok isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var" dedi. Erdoğan, seçim sonrası kurulacak yeni Kabine'nin bakanları ve üst düzey bürokratları da çalışmaya başladıklarını açıkladı.

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AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili aday listelerini büyük ölçüde tamamladı. Kabine'de görevli tüm bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacakları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, "6 bin üzerinde başvuru aldık. Birçok isim üzerinde çalışıyoruz. Sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

3 dönem kuralı istisnasız uygulandı

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu esprili bir dille reddettiği öğrenildi.

Yeni bakanlar kimler olacak?

Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, seçim sonrası kurulacak yine Kabine'de görev alacak bakanları belirlemeye başladı. Erdoğan, "Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Hangi Bakan nereden aday oldu?

Kulislere yansıyan bilgilere göre,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan,

Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor.

Genel Kurul'a katılmayanlar çizik yedi

AK Parti’de mevcut milletvekillerinin durumu da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hakkımı helal etmiyorum’ diyerek, Meclis’te, Genel Kurul çalışmalarına katılmayan milletvekillerinin ismini istemişti. Erdoğan’ın bu isimlerin üstünü çizdiği, Genel Kurul çalışmalarına aralıksız katılan milletvekillerinin ise listede yeniden yer aldığı öğrenildi.

İl başkanları kendi illerinden aday

Yine, vekil olmak için istifa eden 26 il başkanının tamamının kendi illerinden aday gösterildiği de ifade edildi. Bu kapsamda, AK Parti’de değişimin yüzde 60’ın üzerinde olduğu aktarıldı. AK Parti listeleri 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiği anda partinin internet sitesinden de yayımlanacak.

Devlet Bahçeli ile 'liste' zirvesi yapacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün, seçimde ortak liste gündemiyle bir görüşme yapması bekleniyor.

50 puan ve altı alan adaylar elendi

AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi.