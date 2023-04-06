Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlıklarına el konuldu

RESMİ Gazete'de yayınlanan karara göre, 9 kişinin malvarlıkları donduruldu. Karara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imza attı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal, Fırat Özgür isimli kişilerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı.