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Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 'ortak Liste'yi reddetti! Erdoğan ve Bahçeli zirvesi bugün

Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 'ortak Liste'yi reddetti! Erdoğan ve Bahçeli zirvesi bugün

ANKARA kulislerinde konuşulanlara göre hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı illerde seçime ortak liste ile girme teklifini reddetti. Erdoğan, ortak liste için bakın ne dedi?..

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14 Mayıs seçimlerine gidilirken partilerde liste telaşı arttı AK Parti’de Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerde MHP ile “birliktelik sağlanabilir mi” değerlendirmesi yapılıyordu. AK Parti’li kurmayların çalıştığı formüle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “ret geldiği” belirtildi. Öte yandan Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Hangi illerde aday gösterilmeyecek?

Cumhuriyet’in haberine göre, aralarında Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerin de yer aldığı 19 ilde “MHP’nin aday çıkarmayarak, AK Parti’li isimleri, bazı illerde ise AK Parti’nin aday çıkarmayarak MHP’li isimleri destekleyebileceği” ileri sürülmüştü. Ancak AK Parti’nin, MHP ile yürüttüğü çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den “ret kararının” geldiği belirtiliyor.

Aday göstermemek söz konusu olamaz

Erdoğan’ın, “AK Parti’nin iktidar partisi olduğu, bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” gerekçesiyle, Bahçeli’nin ise “MHP’nin siyasi geçmişi ve birikimi ile partinin üç hilale oy veren seçmen yapısı” gerekçesiyle “bu çalışmaya ret kararı verdiği” ileri sürülüyor.

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