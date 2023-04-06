Zahide Yetiş eşi kimdir, Cem Arısoy'dan boşandı mı nedeni çok vahim!

Ekranların sevilen ve sempatik yüzü Zahide Yetiş'ten gelen son haber hayranlarını üzdü. 2014 yılında Cem Arısoy ile dillere destan bir düğünle evlenen Zahide Yetiş anlaşmalı olarak eşinden boşandı. Bu haber ardından uzun süredir ekranlarda görünmeyen Zahide Yetiş'in hayatı merak edildi. Peki Zahide Yetiş neden boşandı, aldatma iddiası çok vahim!

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Sempatik tavırları ve içtenliği ile birçok kişi tarafından sevilen Zahide Yetiş'ten gelen son haberler duyanları üzdü. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zahide Yetiş ile eşi Cem Arısoy'un arasına kara kedi girdi. Uzun bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen Zahide Yetiş ve Cem Arısoy'dan ayrılık açıklaması geldi ve Zahide Yetiş eşinden boşandı. Şu an43 yaşında Zahide Yetiş, Cem Arısoy ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir aile tablosu çizen çiftin tüp bebek tedavisi sonucu Aras adında bir oğulları oldu.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Zahide Yetiş'i herkes mutlu zannederken evlilikleri çatırdadı ve çiften boşanma haberi geldi. Magazin kulislerinde dolaşan bir iddia ise çok vahim. Henüz teyide muhtaç iddialara göre boşanma sebebi aldatma. Fakat iki taraftan da bu konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Bir televizyon programında anlattı

Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile boşandığını açıkladı. Oğluyla yaşamayı sürdürdüğünü ifade eden Yetiş, "İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu

"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

Zahide Yetiş'in ilk kocası kim?

İnternette bir çok kişi böyle bir arama yaptığında karşılarına Aytuğ Kolankaya ismi çıkıyor. Zahide Yetiş'in bu isimle bir evliliği bulunmuyor. Zahide Yetiş, tıp doktoru olan Aytuğ Kolankaya ile 4 yıl Kanal D ekranlarında bir 'Doktorum' isimli programı sunmuştu. Aytuğ Kolankaya öğretim üyesi olan Banu Yılmaz ile evli. Zahide Yetiş'in merak konusu olan ilk eşi ise bilinmiyor.

Zahide Yetiş kimdir?

1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır