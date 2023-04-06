Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den İstanbul adayı! Adnan Menderes teklifi reddetti

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, son dönemde adını ağzından düşürmediği merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu milletvekili adayı yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık teklif ettiği Adnan Menderes'in torunu Prof. Dr. Adnan Menderes ise teklifi geri çevirdi. 6'lı Masa'da milletvekili listesi pazarlığı kızıştı...

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14 Mayıs seçimlerinde birinci parti olacakları iddiasındaki CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, CHP listelerini sağdan isimlerle de güçlendirmeye çalışıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'nin bu dönemdeki en büyük kozlarından biri olacağı belirtiliyor. Öte yandan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğluda Kılıçdaroğlu'na milletvekili görmek istedikleri isimlerin listesini verdi. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den CHP'de adaylık kulisleri...

Furkan Yazıcıoğlu, İstanbul'a gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu, sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun Sivas yerine İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor.

Adnan Menderes teklifi reddetti

Kılıçdaroğlu’nun şehit başbakan Menderes’in torununa da milletvekili adaylığı teklif ettiği ancak Prof.Dr. Adnan Menderes’in kabul etmediği ifade ediliyor.

Ayşe Ateş tekliflere kapalı...

Kılıçdaroğlu, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e de adaylık teklif ettiği iddia edilmişti. Ayşe Ataş'ı Meral Akşener'in de adaylık teklif ettiği ancak Ayşe Ateş'in iki partiye de 'şimdilik hayır' cevabı verdiği belirtiliyor.

Yavaş ve İmamoğlu liste verdi...

Bu arada 10 gün önce Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na milletvekili adaylarıyla ilgili bir liste verdikleri söyleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik, Canan Kaftancıoğlu’nun 4’ü il yönetiminden olmak üzere 6 kişilik, Mansur Yavaş’ın ise 2 kişilik liste verdiği ifade ediliyor.