Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 'İnce'ye teklif götürdük, uzlaşamadık' dedi, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yanıtı 'İttifak teklifi yapılmadı' oldu.

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Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" dedi.

İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.