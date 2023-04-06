BIST 4.937
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.246,76
HABER /  SEÇİM

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 'İnce'ye teklif götürdük, uzlaşamadık' dedi, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yanıtı 'İttifak teklifi yapılmadı' oldu.

Abone ol

Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" dedi.

İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.
İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.

İlgili Haberler
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı
Zahide Yetiş eşi kimdir, Cem Arısoy'dan boşandı mı nedeni çok vahim!
Zahide Yetiş eşi kimdir, Cem Arısoy'dan boşandı mı nedeni çok vahim!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den İstanbul adayı! Adnan Menderes teklifi reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den İstanbul adayı! Adnan Menderes teklifi reddetti
Ahmet Hakan partileri 'başınıza bela olacaklar' diye uyardı! Türkiye güzeli, şarkıcı, gazeteci adaylar...
Ahmet Hakan partileri 'başınıza bela olacaklar' diye uyardı! Türkiye güzeli, şarkıcı, gazeteci adaylar...
Son dakika! İstanbul'da 5 katlı metruk bina kısmen çöktü! Tramvay seferleri durduruldu...
Son dakika! İstanbul'da 5 katlı metruk bina kısmen çöktü! Tramvay seferleri durduruldu...
Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlıklarına el konuldu
Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 kişinin malvarlıklarına el konuldu
Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 'ortak Liste'yi reddetti! Erdoğan ve Bahçeli zirvesi bugün
Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 'ortak Liste'yi reddetti! Erdoğan ve Bahçeli zirvesi bugün
AK Parti'de milletvekili aday listesi hazır! Erdoğan 'sürpriz isimler olacak' dedi! Kimler Bakan oluyor?
AK Parti'de milletvekili aday listesi hazır! Erdoğan 'sürpriz isimler olacak' dedi! Kimler Bakan oluyor?
Cengiz Çandar, HDP'nin yedeğinden milletvekili adayı oldu! Hasan Cemal de aynı partide
Cengiz Çandar, HDP'nin yedeğinden milletvekili adayı oldu! Hasan Cemal de aynı partide
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek bombası! Mehmet Şimşek ekip kurdu ekonomi için çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek bombası! Mehmet Şimşek ekip kurdu ekonomi için çalışıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu! Cesareti varsa karşıma çıksın
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu! Cesareti varsa karşıma çıksın