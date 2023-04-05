Kayınbiraderini öldüren kadın yasak aşkı anlattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda ilk ifade
ŞANLIURFA'da kayınbiraderini tabancayla vurup öldürdükten sonra başında "Namusumu temizledim" diye bağırarak polisin gelmesini bekleyen kadının ilk ifadesi ortaya çıktı.
Şanlıurfa’da kocasının kardeşi Ferdi B.'yi (41) tabancayla vurup başında bekleyen Hülya B. (33) tutuklandı. Hülya B., ifadesinde pişman olmadığını, namusu için yaptığını belirtti.
Paşabağı Mahallesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.'yi tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi.
Polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Hülya B., ilk ifadesinde kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlattı. Hülya B. şunları söyledi:
"Sık sık yanıma gelmeye başladı"
"Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık.