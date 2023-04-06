BIST 4.937
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.246,76
HABER /  EKONOMİ

6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini

6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini

Dolar ve Euro'daki değişim baş döndürdü. Yatırımcılar dolar fiyatını ve euro fiyatını yakından takip ediyor. 06 Nisan 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Euro tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Döviz kurundaki en güncel gelişmeler...

Abone ol

6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro fiyatı takip ediliyor. Dolarda yükseliş sürerken euro da tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

6 Nisan 2023 Dolar Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, avro 20,9860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor. 20,9840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,9860 lira olarak belirlendi. 

Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL analizi

Yabancı kurumların seçim sonrası döneme ilişkin analizleri devam ediyor. Morgan Stanley de seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. 

Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri Dolar/TL ’de seçim öncesinde keskin bir düzeltme beklemezken, kısa vadede risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu gençlere bayram ikramiyesi! 3 sürpriz birden detaylar belli oldu
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu gençlere bayram ikramiyesi! 3 sürpriz birden detaylar belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi
Cem Arısoy kimdir, ne iş yapar aldatma iddiası kafa karıştırdı
Cem Arısoy kimdir, ne iş yapar aldatma iddiası kafa karıştırdı
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
ZAM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
ZAM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Zahide Yetiş'in eşi kimdir Cem Arısoy ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Zahide Yetiş'in eşi kimdir Cem Arısoy ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Ünlü milyarder Bob Lee öldürüldü
Ünlü milyarder Bob Lee öldürüldü
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı
Zahide Yetiş eşi kimdir, Cem Arısoy'dan boşandı mı nedeni çok vahim!
Zahide Yetiş eşi kimdir, Cem Arısoy'dan boşandı mı nedeni çok vahim!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den İstanbul adayı! Adnan Menderes teklifi reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den İstanbul adayı! Adnan Menderes teklifi reddetti
Ahmet Hakan partileri 'başınıza bela olacaklar' diye uyardı! Türkiye güzeli, şarkıcı, gazeteci adaylar...
Ahmet Hakan partileri 'başınıza bela olacaklar' diye uyardı! Türkiye güzeli, şarkıcı, gazeteci adaylar...