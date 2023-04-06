6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini

Dolar ve Euro'daki değişim baş döndürdü. Yatırımcılar dolar fiyatını ve euro fiyatını yakından takip ediyor. 06 Nisan 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Euro tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Döviz kurundaki en güncel gelişmeler...

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6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro fiyatı takip ediliyor. Dolarda yükseliş sürerken euro da tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

6 Nisan 2023 Dolar Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, avro 20,9860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor. 20,9840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,9860 lira olarak belirlendi.

Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL analizi

Yabancı kurumların seçim sonrası döneme ilişkin analizleri devam ediyor. Morgan Stanley de seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı.



Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri Dolar/TL ’de seçim öncesinde keskin bir düzeltme beklemezken, kısa vadede risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.