Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu gençlere bayram ikramiyesi! 3 sürpriz birden detaylar belli oldu

Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalar Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle: