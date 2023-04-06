Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu gençlere bayram ikramiyesi! 3 sürpriz birden detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar, aile hesabı oluşturulması, vatandaşlık fonu ve gençlere bayram ikramiyesi olarak sıralanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor.
Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalar Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:
VATANDAŞLIK FONU KURULACAK
Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.
Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.