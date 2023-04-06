Zahide Yetiş'in eşi kimdir Cem Arısoy ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Ekranların en sıcak kanlı isimlerinden olan Zahide Yetiş'ten gelen son haber üzdü. 2014 yılında Paris'te Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, sessiz sedasız boşandığını ve oğlu Aras ile yoluna devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cem Arısoy kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar soruları da akıllara geldi.

Abone ol

ATV ekranlarında Mutfak Bahane programı ile evlere misafir olan ve sempatik halleri ile halkın beğenisini kazanan Zahide Yetiş'ten gelen son haber hem sevenlerini hem de hayranlarını üzdü. 2014 yılında Paris'te dillere destan bir düğünle Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş'in evliliği 8 yıl sürdü. Zahide Yetiş eşi Cem Arısoy'dan sessiz sedasız boşandığını duyurdu. Oğlu Aras ile yeni bir yoldayız diyen Zahide Yetiş boşanma nedenini açıklamadı.

Bu üzücü haberin ardından herkes Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy'u merak etti. Peki kimdir Cem Arısoy, kaç yaşında ve ne iş yapar? Zahide Yetiş ile evliliği boyunca magazinlerden ve ekranlardan uzak durmaya çalışan Cem Arısoy'un iş adamı olduğunu biliniyor.

İzmir Karşıyaka'lı olan Cem Arısoy’un 1975 doğumlu, yani şu an 46 yaşında.

Zahide Yetiş Mutfak Bahane'den neden ayrıldı?

Zahide Yetiş Mutfak Bahane programı Atv’nin gündüz kuşağının başarılı programlarından biriydi. Her hafta 5 yarışmacının 5 tam altın kazanmak için yarıştığı yarışmada Atv yönetimi muhtemelen ücret artışı isteyen Zahide Yetiş ile maddi konularda anlaşamadı ve yarışmadan ayrıldı.