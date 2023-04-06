ZAM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra "benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını internette araştırmaya devam ediyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir bezin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında sık sık değişkenlik gösterirken zam ve indirimler baş döndürmeye devam ediyor. Son olarak LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirimin ardından Benzin fiyatlarına 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir bezin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol ihraç eden OPEC+ ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1,66 milyon varil azaltma kararı sonrası ve Dolar'ın 19 TL'yi aşmasıyla birlikte Benzin'in litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruşluk dev indirim akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı gözler önüne sererken araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. LPG fiyatları ucuzlarken, benzin fiyatları artmaya devam ediyor. Öte yandan motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. İşte 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

6 Nisan 2023 İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,30 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,34 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

6 Nisan 2023 Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,71 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,77 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 10.45 TL

6 Nisan 2023 İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,69 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,85 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 10.03 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.