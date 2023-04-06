Cem Arısoy kimdir, ne iş yapar aldatma iddiası kafa karıştırdı

2014 yılında televizyon sunucusu Zahide Yetiş ile Paris'te evlenen iş adamı Cem Arısoy boşandı. 8 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğu bilinen çiften gelen haber hayranlarını şaşırttı. Bu gelişmenin ardından Cem Arısoy en çok merak edilen isim oldu. 46 yaşında olan Cem Arısoy'un işi ne, ne yapar?

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ATV'de halen devam eden Mutfak Bahane programının ilk sunucusu olan sempatik isim Zahide Yetiş maddi durumlar nedeniyle yarışmadan ayrılmış ve ekranlara veda etmişti. Uzun süredir sesi çıkmayan Zahide Yetiş'ten gelen son haber ise üzdü. 2014 yılında Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, bir televizyon kanalında boşandığını duyurdu. Şok eden bu gelişmenin ardından dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Cem Arısoy'un Zahide Yetiş'i aldattığı iddiaları da konuşulmaya başladı. Fakat ne Zahide Yetiş'ten ne de Cem Arısoy'dan bir açıklama henüz gelmedi.

Şu an43 yaşında Zahide Yetiş, Cem Arısoy ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir aile tablosu çizen çiftin tüp bebek tedavisi sonucu Aras adında bir oğulları oldu.

Zahide Yetiş'in ilk kocası kim?

İnternette bir çok kişi böyle bir arama yaptığında karşılarına Aytuğ Kolankaya ismi çıkıyor. Zahide Yetiş'in bu isimle bir evliliği bulunmuyor. Zahide Yetiş, tıp doktoru olan Aytuğ Kolankaya ile 4 yıl Kanal D ekranlarında bir 'Doktorum' isimli programı sunmuştu. Aytuğ Kolankaya öğretim üyesi olan Banu Yılmaz ile evli. Zahide Yetiş'in merak konusu olan ilk eşi ise bilinmiyor.

Cem Arısoy kimdir?

İzmir Karşıyaka'lı olan Cem Arısoy 1975 doğumlu ve şu an 46 yaşında olduğu biliniyor. Arısoy ve Yetiş, 2018 yılında Aras adındaki oğullarını kucağına aldı. Zahide Yetiş, hamilelik haberini de canlı yayında izleyicileriyle paylaşmıştı. .