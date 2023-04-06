Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi

Antartika'dan daha soğuk bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Bumerang Bulutsusu bilinen evrende şimdiye kadar tespit edilen en soğuk doğal ortam olduğu tespit edildi.

Abone ol

Bilim insanlarına göre bir şeyi ne kadar soğutursanız soğutun mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine yani -273,15°C kadar yaklaşırsınız, ama bu sıcaklığa ulaşamazsınız. 1980 yılında gökbilimciler Keith Taylor ve Mike Scarrott tarafından Avustralya'dan büyük, yer tabanlı bir teleskopla gözlemlendikten sonra keşfedilen Bumerang Bulutsusu'nu keşfetti. Bulutsu'nun sıcaklığı ise 1 kelvin olarak hesaplandı.

Biline evrendeki en soğuk yeri

Bumerang Bulutsusu'nun sıcaklığı 1 kelvindir. Mutlak sıfır noktası ise 0 kelvindir; 0 kelvin, –273,15 °C'ye eşittir. Yani teorik olarak erişilebilecek en düşük sıcaklık 0 kelvin olarak biliniyor. Fakat pratikte 0 kelvine ulaşmak termodinamik kanunları dolayısıyla mümkün değildir. Bu bilgiden yola çıkarak Bumerang Bulutsusu'nun olabilecek en düşük sıcaklığa ne kadar yakın olduğunun farkına varabiliriz, sadece 1 santigrat derecelik bir fark bulunuyor.

Henüz genç olduğu tahmin edilen Bumerang Nebulası ilk olarak 1995 yılında evrendeki en soğuk yer olarak seçildi ve bu bulgu 2013 yılında doğrulandı.

Boomerang Bulutsusu'nu bu kadar soğuk yapan şey, çekirdeğinde olup bitenlerle ilgili bir şeydir, ancak gökbilimciler bunun ne olduğundan tam olarak emin değiller.

Soğukluğun sebebi hız

Bazı gökbilimcilere göre ise soğukluğunun sebebinin hız olduğu düşünülüyor. Bumerang Bulutsusu, Centaurus Takımyıldızı'nda bulunan ve kendi ömrünü tamamlamış bir yıldızdan çıkan gaz bulutuyla oluşmuştur. Çok düşük sıcaklığın nedeninin söz konusu gazın dışarı doğru 164km/sn hızla hareket etmesi ve uzayda çok hızlı bir şekilde genişlemesi olduğu belirtiliyor.

Uzayda süzülen bir hayalete benzetilen bulutsu, Şili'de And Dağları üstünde yer alan dünyanın en güçlü telsiz teleskopu tarafından gözlemlendi. Astronomlar, Bumerang Nebulası'nın gerçek şeklini ve çok soğuk yapısını bu sayede daha iyi gözlemleyebildi.

NASA'nın California'daki Jet Tahriki Laboratuarı'ndan Raghvendra Sahai, bu "ultra-soğuk" bulutsunun fazlasıyla şaşırtıcı olduğunu belirtiyor: "Yeryüzündeki teleskoplardan izlenildiği kadarıyla nebula, bumerang görünümünde çift loptan oluşuyor. Sanıldığından daha geniş bir yapıda ve hızla uzaya yayılıyor."

Kaynak: Interesting Engineering