Mehmet Şimşek'ten Erdoğan' a yeşil ışık! Hasta deniyordu gerçek başka çıktı

Eski Maliye Bakanlarından olan Mehmet Şimşek'in adı son günlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sık sık anılıyor. Hastalık nedeniyle siyaseti bıraktığı söylenen Mehmet Şimşek hakkındaki son haberi yine Erdoğan verdi. Herkes Mehmet Şimşek'in hastalığını merak ederken Erdoğan 'hazırlıklar yapılıyor' diyerek yeniden yeşil ışığı yaktı.

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Türk siyasetinin güçlü isimlerinden biri olan Mehmet Şimşek'in adını son günlerde sık sık duyar olduk. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken Mehmet Şimşek'in yeniden siyasete gireceği ve Erdoğan'ın ekibinde olacağı konuşulmuştu. Fakat Mehmet Şimşek hastalığı nedeniyle siyasete giremeyeceğini söylemişti. Sık sık Mehmet Şimşek'in adını telaffuz eden Erdoğan dün katıldı bir programda işin aslını açıkladı. "Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" diyerek Mehmet Şimşek'in yeniden siyasete yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Bu sıcak gelişmenin ardından Mehmet Şimşek'in hayatı yeniden merak konusu oldu. Asken Kürt kökenli bir siyasetçi olan Mehmet Şimşek'in uzun süredir bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğünü Gazeteci Hande Fırat iddia etmişti.

Bir süredir tedavi görüyormuş

Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifini reddetmesinin e aktif syasete dönmekteki karsızlığının nedenlerinden birin de şöyle duyurdu: "Ancak sorun bu değil. Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek.”