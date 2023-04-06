İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı

İstanbul’da, El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin ‘şüpheli’ olarak yakalandığı bildirildi.

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DEAŞ, El Kaide ve dini istismar eden benzeri terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak nitelendirilen söz konusu kuşkulu kişilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 7 ilçede, 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.