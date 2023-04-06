BIST 4.937
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.246,76
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı

İstanbul’da, El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin ‘şüpheli’ olarak yakalandığı bildirildi.

Abone ol

DEAŞ, El Kaide ve dini istismar eden benzeri terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak nitelendirilen söz konusu kuşkulu kişilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 7 ilçede, 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da patlayan lastik komaya soktu talihsiz adam tek gözünü kaybetti
Trabzon'da patlayan lastik komaya soktu talihsiz adam tek gözünü kaybetti
6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini
6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Hatay'da yıkılan binalarda ortaya çıktı İTÜ rektör yardımcısı acı gerçeği söyledi
Hatay'da yıkılan binalarda ortaya çıktı İTÜ rektör yardımcısı acı gerçeği söyledi
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi
Cem Arısoy kimdir, ne iş yapar aldatma iddiası kafa karıştırdı
Cem Arısoy kimdir, ne iş yapar aldatma iddiası kafa karıştırdı
ZAM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
ZAM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Zahide Yetiş'in eşi kimdir Cem Arısoy ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Zahide Yetiş'in eşi kimdir Cem Arısoy ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Ünlü milyarder Bob Lee öldürüldü
Ünlü milyarder Bob Lee öldürüldü
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İnce'ye teklif götürdük' yanıtı
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı
Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı