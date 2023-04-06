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Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...

Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'ye teklif yaptık ama olmadı" dedi. Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu ve CHP'den bir teklif almadım" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Ancak Kılıçdaroğlu adına Muharrem İnce ile görüşen Fikri Sağlar ortaya çıktı ve neler olduğunu anlattı. İşte Günün polemiğinde son durum...

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Siyaset bu polemiğe kilitlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında, "14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı" dedi. Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından  "CHP yönetimi ya da Kemal Kılıçdaroğlu bana ve ya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmadı" dedi. Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan Muharrem İnce'yi CHP PM üyesi Fikri Sağlar yalanladı.

Muharrem İnce ile 3 Nisan'da görüştüm

CHP PM ve MYK üyesi ve Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medyadan yaptığı duyuruda 3 Nisan’da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde  Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce görüştüğünü açıkladı.

Sağlar "Tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim" dedi.

113 bin kişiye saygımdan vazgeçmem

Sağlar "Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

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