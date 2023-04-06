A101 6 Nisan 2023 kataloğu! Bu perşembe fırsat kaçmaz A101 indirimli aktüel ürünler raflarda

Zincir market A101 her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine avantajlı fiyat imkanı sunmaya devam ediyor. A101 6 Nisan 2023 perşembe kataloğu aktüel ürünler raflardaki yerini alırken A101 indirimli 6 Nisan perşembe aktüel kataloğu 13 sayfalık çeşitli ürün yelpazesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki bu perşembe A101 kataloğunda hangi ürünler var? İşte A101 6 Nisan 2023 kataloğu ürün ve fiyat listesini sizler için derledik...

Abone ol

A101 6 Nisan 2023 kataloğu aktüel ürünler kataloğu bu hafta birbirinden çeşitli ürünlerle müşterilerini bekliyor. Teknolojiden, beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden çocuk oyuncaklarına, hobi dünyasından ev mobilyasına varıncaya kadar yüzlerde ürün raflardaki yerini aldı. Daha önce tekne, karavan, elektrikli araba satışı olay olan A101'de bu perşembe APEC Maxi Scooter 34.990,00 TL, L koltuk 2.850,00 TL, No-Frost Buzdolabı 8.199,00 TL, 9 kg Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL fiyatlarıyla satışta.

A101 Market indirim kampanyaları ile çığır açmaya devam ediyor. Yepyeni aktüel katalog listesini yayınlayan ünlü marketler zincirinde 6 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak haftanın "ALDIN ALDIN" ürünleri belli oldu. Peki, A101 6 Nisan 2023 kataloğu ile neler geliyor. Bu hafta A101'de neler var? Tam 13 sayfalık 6 Nisan 2023 A101 kataloğu indirimli fiyat listesi haberimizde…

*No-Frost Buzdolabı 8.199,00 TL

*9 kg Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

*4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899,00 TL

*3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999,00 TL

*Büro Tipi Buzdolabı 2.999,00 TL

*Kedi Tırmalama Direği 119,95 TL

*Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 299,95 TL

*Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 399,95 TL

*Evcil Hayvan Bakım Setti 249,00 TL

*Işıklı Robot Aktiivte Kedi Oyuncağı 199,95 TL

A101 Maxi Scooter fiyatı ne kadar?

A101’de her zaman olduğu gibi bu Perşembe günü satışa çıkardığı aktüel ürünlerle ilgi odağı olmayı başardı. Birbirinden farklı ürünler uygun fiyata raflardaki yerini alırken APEC markası APX5 150 CC modeli olan motosiktlet 6 Nisan 2023 perşembe günü satışa çıkacağı açıklandı. A101'in satacağı 150 CC'lik Maxi Scooter'ın peşin fiyatı 34 bin 990 TL , taksitli fiyatı ise 37 bin 440 TL olarak açıklandı.

A101 Maxi Scooter özellikleri neler?

*Kategori: L3e-A2

*Azami Hız: 95 KM/H

*Motor Kapasitesi: 146,6

*Azami net güç: 7.6 kW

*Azami net tork: 10.7 Nm

*Soğutma: Hava

*Aktarma tipi: CVT

*Boyutlar

Uzunluk: - 2050 mm

Genişlik: - 778 mm

Yükseklik: - 1128 mm

Dingil mesafesi: - 1370 mm

Sele yüksekliği: - 770 mm

*Kütle: 121 kg

*Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

*Yokuş kalkış kabiliyeti: %15

*Yakıt tüketimi: 2.8 L/100 km

*LED ön farlar ve stop lambası

*Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

*Ön hidrolik -245 mm disk fren

*Arka hidrolik - 220 mm disk fren

*Yeni nesil süspansiyon geometrisi

*Sürekli değişken otomatik vites sistemi

*Özel tasarım dijital gösterge

*Aerodinamik ön cam

*Dahili arıza tespit sistemi

*Ekonomik yakıt tüketimi

*Euro 5 seviyesi çevre performansı

*2 yıl garanti

*Cyclone Süpürge 1.799,00 TL

*Stand Mikser 1.199,00 TL

*Yağsız Fritöz Air Freyer 1.799,00 TL

*Katmer ve Gözleme Sacı

*4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249,00 TL

*Elektrikli Cezve 119,00 TL

*Hız Ayarlı El Blender'ı 389,00 TL

*Seramşk Tabanlı Buharlı Ütü 399,00 TL

*Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199,00 TL

*Otomatik Göğüs Pompası 299,00 TL

*Orzo Mama SandLYESİ 249,95 TL

*IP Kamera 399,00 TL

*Bebek Mama Hazırlayıcı 799,00 TL

*Şeffaf Bebek Küveti 89,95 LT

*Küçük Çocuk Koltuğu 69,95 TL

*L Koltuk 2.850,00 TL

*Tava Seti 3'lü 179,95 TL

*Ocak Üstü Tost Makinesi 249,95 TL

*Emoji Pancake Tavası 159,95 TL

*Döküm Kek Kalıbı 179,95 TL

*Çok Amaçlı Kase 59,95 TL

*Cam Motivasyon Matarası 27,50 TL

*Kaymaz Melamin Tepsi 55,00 TL

*Karma Plastik Ürünler 34,95 TL

*4'lü Yuvarlak Saklama Kabı 29,95 TL

*Dekorlu Mum 49,95 TL

*Oyuncak Eğitici Masalcı Tırtıl 299,95 TL

*Eğitici Aktivite Masası 189,95 TL

*Oyuncak Eğitici Kule 29,95 TL

*Oyuncak Eğitici Tablet 269,95 TL

*Oyuncak Sevimli Telefon 44,95 TL

*Oyuncak Bultak Ev 79,95 TL

*Oyuncak Çocuk Salıncağı 249,95 TL

*Bebek Nevresim Takımı 139,00 TL

*Bebek Lastikli Penye Çarşaf 49,95 TL

*Bebek Baskılı Pike 69,95 TL

*Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 149,00 TL

*Bebek Nohut Battaniye 64,95 TL

*Bebek Pijama Takımı 69,95 TL

*Bakliyat Çeşitleri 28,90 LT

*Çikolata Kaplı Leblebi Draje Çeşitleri 12,90 TL

*Yudumluk Sirke Çeşitleri 34,90 TL

*El Kremi Çeşitleri 13,95 TL

*Bambu Çocuk Diş Fırçası Çeşitleri 19,95 TL

*Şehriyeli Pilavlık Bulgur 44,90 TL

*Topping Çeşitleri 23,90 TL

*Piliç Salam 41,75 TL

*Beyaz Peynir 37,00 TL

*Yarım Yağlı Süzme Peynir 84,50 TL

*Dondurlmuş Temizlenmiş Hamsi 24,90 TL

*Yarım Yağlı Süt 17,95 TL

*Tereyağı 175,00 TL

*Teneke Helva Çeşitleri 59,90 TL

*Dondurulmuş Künefe Çeşitleri 13,90 TL

*Un Çeşitleri 16,90 TL

*Toz Deterjan Çeşitleri 74,90 TL

*Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li 99,00 TL

*Sıvı Sabun Çeşitleri 13,95 TL

*Msıır Çerezi Çeşitleri 17,50 TL

*Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1L 12,00 TL

*Pötibör Bisküvi 34,90 TL