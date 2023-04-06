BIST 4.937
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.246,76
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı

Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı

Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...
Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...
A101 6 Nisan 2023 kataloğu! Bu perşembe fırsat kaçmaz A101 indirimli aktüel ürünler raflarda
A101 6 Nisan 2023 kataloğu! Bu perşembe fırsat kaçmaz A101 indirimli aktüel ürünler raflarda
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı
Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan' a yeşil ışık! Hasta deniyordu gerçek başka çıktı
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan' a yeşil ışık! Hasta deniyordu gerçek başka çıktı
Tatil kenti Çeşme beyaza büründü
Tatil kenti Çeşme beyaza büründü
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı
Trabzon'da patlayan lastik komaya soktu talihsiz adam tek gözünü kaybetti
Trabzon'da patlayan lastik komaya soktu talihsiz adam tek gözünü kaybetti
6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini
6 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Morgan'dan seçim sonrası için dolar/TL bomba tahmini
Hatay'da yıkılan binalarda ortaya çıktı İTÜ rektör yardımcısı acı gerçeği söyledi
Hatay'da yıkılan binalarda ortaya çıktı İTÜ rektör yardımcısı acı gerçeği söyledi
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi
Kutup soğuğu yanından bile geçemiyor! Bilinen evrenin en soğuk yeri tespit edildi