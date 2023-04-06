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6 Nisan 2023 altın fiyatı şoke ediyor! Altında bugün düşüş var ama bunu yapan pişman olur

6 Nisan 2023 altın fiyatı şoke ediyor! Altında bugün düşüş var ama bunu yapan pişman olur

6 Nisan 2023 gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? Altın yatırımcısının gözü fiyatlarda. Uzmanlara göre her düşüş bir alım fırsatı ve yaz aylarda görülmemiş rakamlar görülecek. İşte yeni işlem gününde altın fiyatları...

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Altın kazandırmaya devam ediyor. 6 Nisan 2023 altında yükseliş mi var düşüş mü merak ediliyor. Yatırımcı bugün altın fiyatları ne kadar diye araştırıyor.  Ons altın 2013 dolar seviyesinde yer alırken, dün rekor yenileyen gram altın 1246 liraya alıcı buluyor.

6 Nisan 2023 altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Gram altın alış 1.246,38 satış 1.246,61

Çeyrek altın alış 2.068,00 satış 2.089,00

Yarım altın alış 4.134,00 satış 4.178,00

Cumhuriyet altını alış 8.244,00 satış 8.324,00

İslam Memiş: Her düşüş bir alım  fırsatı

Altın fiyatlarında her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu vurgulayan İslam Memiş haziran ayını hedef gösterdi. Altını olan bozdurmasın ifadeleriyle tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, yükselişlerin devam edeceğini belirtti. Yaşanan yükselişlerin normal olduğunu açıklayarak 1400 TL ile 1500 TL aralığına işaret etti.

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