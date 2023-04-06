BIST 4.937
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.246,76
HABER /  EKONOMİ

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Zahide Yetiş'in ilk kocası kimdir, herkesten sakladığı ilk evliliği
Zahide Yetiş'in ilk kocası kimdir, herkesten sakladığı ilk evliliği
6 Nisan 2023 altın fiyatı şoke ediyor! Altında bugün düşüş var ama bunu yapan pişman olur
6 Nisan 2023 altın fiyatı şoke ediyor! Altında bugün düşüş var ama bunu yapan pişman olur
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Kayseri'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Kayseri'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...
Fikri Sağlar da Muharrem İnce'yi yalanladı! 3 Nisan'da seninle ben görüştüm...
A101 6 Nisan 2023 kataloğu! Bu perşembe fırsat kaçmaz A101 indirimli aktüel ürünler raflarda
A101 6 Nisan 2023 kataloğu! Bu perşembe fırsat kaçmaz A101 indirimli aktüel ürünler raflarda
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı
Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan' a yeşil ışık! Hasta deniyordu gerçek başka çıktı
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan' a yeşil ışık! Hasta deniyordu gerçek başka çıktı
Tatil kenti Çeşme beyaza büründü
Tatil kenti Çeşme beyaza büründü
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 yabancı yakalandı