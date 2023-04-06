ABD finans devi analistlerinden ons altın tahmini! İkinci çeyrekte

ABD ekonomisindeki güvensiz gelişmeler yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Çok uluslu ABD finans devi Bank of America analistleri, ons altının ikinci çeyrekte 2 bin 100 doları göreceği tahmininde bulundu.

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Altın fiyatlarındaki tırmanış devam ediyor. Yurt içinde de bu gelişmelere paralel olarak aynı zamanda enflasyonist ortamda ‘güvenli liman’ algısıyla altın alımı artıyor.

6 Nisan itibarıyla ons altın 2030 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bank of America analistlerinin ons altın için ilk hedefleri 2 bin 100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğini düşünüyorlar.

Dün yayınlanan raporda, enflasonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümün güçlü olduğunu vurgulayan BofA analistler, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladılar.

Teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2 bin 78 dolar seviesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2 bin 500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergeere göre altın için 2 bin 78'in sonrasında dirençler 2 bin 118 ve 2 bin 195 dolar.