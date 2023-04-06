İbrahim Erdemoğlu kimdir, kiminle evli? İbrahim Erdemoğlu şirketleri ve ailesi

FORBES dergini dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. SASA'nın iki patronu da listeye damgasını vurdu. Serveti ve mal varlığı ile Murat Ülker'i geride bırakan İbrahim Erdemoğlu zirvedeki yerini aldı. Aynı listede kardeşi Ali Erdemoğlu ise üçüncü sırada. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir kaç yaşında nereli? Erdemoğlu kiminle evli ve SASA Holding'te kaç çalışanı var?

Abone ol

Dünyaca ünlü ekonomi yayını Forbes’in yayınladığı 2023 zenginler listesi gündem oldu. Listenin zirve ismi bu kez değişti. Geçtiğimiz yıl zirvenin sahibi Murat Ülker iken 2023 yılında bir değişiklik yaşandı ve SASA Holding'in patronu İbrahim Erdemoğlu zirveye yerleşti. Listenin üçüncü ismi ise yine tanıdık biri; İbrahim Erdemoğlu’nun kardeşi Ali Erdemoğlu. Aslen Adıyaman Besnili olan İbrahim Erdemoğlu'nun iki büyük şirketi var SASA ve Erdemoğlu Holding. İki dokuma tezgahıyla temelini attığı Erdemoğlu Holding'de 7 bin işçi çalışıyor. Peki kimdir İbrahim Erdemoğlu, kaç yaşında, kiminle evli eşi kim?

Özel hayatını gizli tutan 61 yaşındaki iş adamı İbrahim Erdemoğlu 3 çocuk babası. Evli olduğu bilinen Erdemoğlu'nun eşi hakkında internette bir bilgi bulunmuyor. Babası ünlü Merinos halılarının kurucu sahibi olan İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 5.3 milyar dolar.

İbrahim Erdemoğlu aslen nereli?

İbrahim Erdemoğlu, 1962 yılında Besni'de doğdu ve Gaziantep'te ilkokulu, ortaokulu ve lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı ve babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı ve aktif iş hayatına 1983 yılında atıldı.

1998 yılında, dünya lideri halı parça sektöründe faaliyet gösteren Merinos Halı'yı kurdu ve parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı.

2015 yılında, polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı ve zorunlu pay alım teklifi sonrası Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu, doğduğu, büyüdüğü ve gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanlar için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazancını paylaşmayı ilke edindi ve camilerden taziye evlerine, okullardan müzelere, polis merkezlerinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocaklarına kadar pek çok yapıyı halka armağan etti. Son olarak, Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları ve ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.

Erdemoğlu Holding kaç çalışanı var?

Şirketin kurucusu Mehmet Erdemoğlu'nun iki dokuma tezgahıyla temelini attığı Erdemoğlu Holding'de 7 bin işçi çalışıyor.

SASA'nın kaç çalışanı var?

Bünyesinde Nobel, ICI ve Dupont teknolojilerini barındıran SASA, 4 bin 300'ü aşkın nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve 2002 yılında kurulan Araştırma Geliştirme Merkezi ile güçlü bir teknik altyapıya sahiptir.