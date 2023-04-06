Bitcoin çakıldı! 6 Nisan 2023 düşüş var altcoinlerde son durum ne?

Güne düşüş ile başlayan Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içinde değer kaybetti. 6 Nisan 2023 Bitcoin 28.000 dolar seviyelerine geriledi.Altcoinlerde son durum ne?

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Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıpları ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Kripto para yatırımcısı şokta... Yaşanan düşüş diğer kripto para birimlerinde de ibreyi aşağıya döndürdü.

Öte yandan Bitcoin ve altcoinler bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini bekliyor. Beklentilerin altında kalacak bir veri BTC ve altcoin’ler için negatif olacak.

6 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar?

Bitcoin/USDT %1,9 düşüşle 28.043 dolardan, Türk lirası karşısında ise 552.401 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) %1,3 düşüşle 1.888, Cardano (ADA) %2 düşüşle 0,389, Polygon (MATIC) %3 düşüşle 1,13 dolar civarlarında bulunuyor.