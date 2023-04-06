Jorge Jesus'un kritik sınavı! Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinden ligin flaş takımlarından Kayserispor'u evinde konuk ediyor. Derbi yenilgisini taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet. Rakip Kayserispor ise zorlu deplasmanda kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. Maça saatler kala Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinde öne geçtikten sonra 10 kişi kalan ezeli rakibine 4-2 kaybederek sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılarla puan farkının yeniden 9'a çıkmasına engel olamayan Jorge Jesus ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam evinde Kayserispor'u konuk ediyor.

Zorlu mücadeleye saatler kala futbol severler ise internette Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.Zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam

Jorge Jesus'un kritik sınavı

Süper Lig'in 27.haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar dev derbide yenilen 3. golün ardından 'yönetim istifa' sloganları atarak tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ve futbolculara sert tepki göstermişti. Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, derbide 1-0 öne geçikten sonra 10 kişi kalan Beşiktaş'a boyun eğerek altın değerindeki 3 puanı sahada bıraktı ve Galatasaray ile puan farkı yeniden 9' yükseldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor engelini geçerek yarı finale yükselmenin peşinde zira kupada da alınacak bir mağlubiyet Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u koltuğundan edebilir...

Kadro ve taktik değişiyor

Jorge Jesus’un zorluk seviyesi yüksek maçlara 3’lü savunmayla çıkma inadı, Beşiktaş derbisinde de devam etti. Fenerbahçe bir kez daha kaybetti. Tecrübeli teknik adam, kritik Kayserispor mücadelesinde yeniden 4’lü defansa dönmeye hazırlanıyor. Kadıköy’deki karşılaşmada Sarı-Lacivertliler’in, Beşiktaş derbisinin kadrosuna oranla değişime gitmesi de bekleniyor. Kayseri karşısında 2 stopere dönülmesiyle birlikte Serdar Aziz’e yeniden kulübe yolu gözüktü. Tecrübeli çalıştırıcının, Mert Hakan Yandaş ve büyük hayâl kırıklığı yaratan Joao Pedro’yu da bu akşam yanında oturtma ihtimali yüksek. Orta sahada Zajc ve İsmail’in görev yapmaları, İrfan Can Kahveci’nin de 11’e geri dönmesi bekleniyor.

Alioski ihtimali

Taraftarın Arda Güler’i her maç sahada görme isteği de gerçekleşecek gibi. Beşiktaş mücadelesinin yıldızı olan genç yeteneğin Kayserispor mücadelesinde de 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus’un ufak bir ihtimalle de olsa Samuel’i kesip, Ferdi’yi sağ çekip sol bekte Alioski’yi oynatması da mümkün.

Turu geçen takım Sivasspor’la oynayacak

Fenerbahçe ile Kayserispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Sivasspor-Gaziantep eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacaktı. Ancak 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından Gaziantep tüm turnuvalardan çekilmişti. Bu nedenle Yiğido, otomatikman yarı finale yükseldi. Bu akşamki maçta kazanacak olan takım, Kırmızı-Beyazlılar ile eşleşecek. Yarı finalde ilk maçlar 2-3 veya 4 Mayıs tarihinde oynanacak. Rövanş takvimi ise henüz belli değil.

Son eşleşmede Kayserispor kazandı

İki takım, geçen sezon da Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaşmıştı. Son 16 turundaki maç, Kadıköy’de oynanmıştı. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si, 45. dakikada 10 kişi kalan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor kalesine tam 21 şut gönderse de bir türlü ağları sarsamamıştı. Sarı-Lacivertliler’in altyapısından yetişen Ramazan Civelek’in son dakikadaki frikik golüyle Kayseri, büyük bir sürprize imza atarak turu geçen taraf olmuştu.

Kupada 14. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.

İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.

Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe çeyrek finale nasıl geldi?

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor’u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Kayserispor çeyrek finale nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK’yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor’u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği’ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor’u uzatmalarda 2-0’lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

Rekabetteki farklı skorlar

Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0’lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1’lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy’de oynanan maçlarda 3-3’lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.