Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.