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Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

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