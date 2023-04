Köpeğin ulumasıyla çıktıları terasta her şeyi gözleriyle gördüler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da Niyazi Mahallesi’ndeki her iki yapıdan biri ya yıkıldı ya da hasar aldı. Depreme saniyeler önce köpek ulumasıyla çıktıkları terasta yakalandıklarını belirten Mehmet Şahin Tekatlı, gürültüyle birlikte binaların çöküşüne şahitlik etiklerini söyledi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da Niyazi Mahallesi’ndeki her iki yapıdan biri yıkılırken, onlarca yapı ise hasar gördü.

Depremin yıkıcı yüzüne evde besledikleri kızlarına ait köpeğin ulumasıyla çıktıkları terasta yakalandıklarını aktaran Niyazi Mahalle muhtarı Nilgün Tekatlı’nın eşi Mehmet Şahin Tekatlı ise köpeğin depremden saniyeler önce kapıya vurarak ulumaya başladığını söyledi.

"Asker polisimiz sürekli yanımızda oldu"

6 Şubat depremlerinde Niyazi Mahallesi’nin büyük hasar gördüğünü aktaran Muhtar Nilgün Tekatlı, "Deprem anında itibaren sahada olarak insanlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Mahallemizde 250 ‘den fazla ağır hasarlı binalarımız var. Acil yıkılması gereken binalarımız yıkıldı ve enkaz çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde bir apartmanımızda 9 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor yaralı sayımız hakkında ise elimizde bir rakam mevcut değil. Buradan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyoruz her telefonumuza cevap verdi çadırlarımızı da kendileri sağladı. Depremin ilk anında itibaren gönüllü arkadaşlarımızla çalıştık gün ışımaya yakın askerlerimizin siper olduğunu gördük, asker ve polislerimiz sürekli yanımızdayız. Mahallede görev yapan iki bekçimizle enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için beraber çalıştık. Buradan emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kızımın köpeğinin ulumasıyla terasa çıktık"

Köpeğin depremden saniyeler önce uluyarak kapıya vurduğunu aktaran Mahalle muhtarının eşi Mehmet Şahin Tekatlı ise ”Depremi ilk andan itibaren yaşadık. Kızımın bir tane köpeği var köpek deprem olmadan önce havlayarak kapıya vurmaya başladı bir de huyu var havladığı zaman bakmamız lazım bakmadığımız zaman susmaz. Evimiz dubleks terasa çıkınca gümbürtü koptu etraftaki binaların çöktüğünü her şeyi gördük can havliyle binanın içerisinde kalmaktansa terasa çıkalım orada kalırız diye düşündük. Buna çok şükür canımız sağ devletimizde de Allah razı olsun ilk günden itibaren askeriyle polisiyle yanımızda oldu her türlü yardımda geldi” diye konuştu.