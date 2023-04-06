Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı! Ünlü klarnetçi bıçak altına yattı sağlık durumu nasıl?
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Hüsnü Şenlendirici'den sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kanser hastalığına yakalandı. Ameliyat olduğu öğrenilen Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi var.
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. 46 yaşındaki Şenlendirici kansere yakalandı.
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Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
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Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altına yattı. Ünlü müzisyen önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.
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Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.
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