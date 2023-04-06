Ortak liste kararı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala aday listeleri için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Ayrıntılar gelecek...