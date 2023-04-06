Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçime 38 gün kala bomba anket AK Parti, İYİ Parti...
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ankette en dikkat çeken sonuç İYİ Parti'deki düşüş oldu.Asal Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9 olarak ölçüldü.
Asal Araştırma 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Anket çalışması sırasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildi.
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Ankette en dikkat çeken sonuç İYİ Parti'deki düşüş oldu. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor. İşte anket sonuçları:
28
AK Parti:%38.8
38
CHP:%23.2
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