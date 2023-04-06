Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçime 38 gün kala bomba anket AK Parti, İYİ Parti...

Ankette en dikkat çeken sonuç İYİ Parti'deki düşüş oldu. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor. İşte anket sonuçları: