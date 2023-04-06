Kütahya Porselen'in yeni yatırımına EYT darbesi

Kütahya Porselen tarafından KAP'a yapılan açıklamada 359 personelinin EYT'den emekli olması nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji üretim hattını devreye almayı ertelediğini belirtti

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EYT'nin şirketler üzerinde muhtemel etkilerini ortaya koyan ilginç bir gelişme yaşandı.

Kütahya Porselen, toplam çalışanlarının dörtte birinden fazlasının EYT yasası ile emekli olması nedeniyle yeni üretim bandını devreye alma planını ertelediğini duyurdu. Bu kararın şirketin toplam üretiminin yüzde 20'sine etki edeceği de belirtildi.

2. el veya eski teknolojiyle devam

Kütahya Porselen'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.