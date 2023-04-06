BIST 4.945
DOLAR 19,26
EURO 21,05
ALTIN 1.249,32
HABER /  EKONOMİ

Kütahya Porselen'in yeni yatırımına EYT darbesi

Kütahya Porselen'in yeni yatırımına EYT darbesi

Kütahya Porselen tarafından KAP'a yapılan açıklamada 359 personelinin EYT'den emekli olması nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji üretim hattını devreye almayı ertelediğini belirtti

Abone ol

EYT'nin şirketler üzerinde muhtemel etkilerini ortaya koyan ilginç bir gelişme yaşandı.

Kütahya Porselen, toplam çalışanlarının dörtte birinden fazlasının EYT yasası ile emekli olması nedeniyle yeni üretim bandını devreye alma planını ertelediğini duyurdu. Bu kararın şirketin toplam üretiminin yüzde 20'sine etki edeceği de belirtildi. 

2. el veya eski teknolojiyle devam

Kütahya Porselen'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik hallerine bakın! Aile fotoğraflarına ilgi büyük
Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik hallerine bakın! Aile fotoğraflarına ilgi büyük
Ortak liste kararı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek
Ortak liste kararı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Köpeğin ulumasıyla çıktıları terasta her şeyi gözleriyle gördüler
Köpeğin ulumasıyla çıktıları terasta her şeyi gözleriyle gördüler
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Avukatlar Günü mesajları kısa resimli 2023 sevgiliye yollanacak mesajlar
Avukatlar Günü mesajları kısa resimli 2023 sevgiliye yollanacak mesajlar
23 Nisan pano örnekleri ilkokul-ortaokul sınıf süsleme örnekleri 2023
23 Nisan pano örnekleri ilkokul-ortaokul sınıf süsleme örnekleri 2023
Sanayideki 4 sektör ihracatta rekor kırdı
Sanayideki 4 sektör ihracatta rekor kırdı
Jorge Jesus'un kritik sınavı! Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Jorge Jesus'un kritik sınavı! Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türk müteahhitler ilk çeyrekte yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş aldı
Türk müteahhitler ilk çeyrekte yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş aldı
Antalya'ya bu yıl "yüzen oteller" ile 40 bin yolcu bekleniyor
Antalya'ya bu yıl "yüzen oteller" ile 40 bin yolcu bekleniyor
Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı
Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı