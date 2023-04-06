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MEB duyurdu! Öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı

MEB duyurdu! Öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı

Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Başvurular 10 Nisan'a kadar devam edecek

Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.

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