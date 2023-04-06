2023 seçimleri öncesi dikkat çeken açıklama! Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu?

Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçime kısa bir süre kala Millet İttifakı'nın ortağı DEVA Partisi 3 seçim vaadini peş peşe açıkladı. KYK yurtlarında uygulanan giriş çıkış saatinin kaldırılacağını, Türkiye'nin Eurovision şarkı yarışmasına katılacağını altı çizilirken zorunlu askerlik ile ilgili yapılan açıklama dikkat çekti. Peki Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu? DEVA Partisi'nin zorunlu askerlik vaadi ne? İşte detaylar...

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Türkiye adım adım sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Parti liderleri propaganda döneminin başlamasıyla seçim vaatlerini açıklamaya başladı. Millet İttifakı (altılı masa)'nın ortağı DEVA Partisi sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla 3 seçim vaadini duyurdu. Dikkat çeken zorunluk askerlik açıklamasının ardından internette Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte DEVA Partisi'nin 2023 seçimleri öncesi verdiği vaatler ve detayları haberimizde....

Adaylar belli oldu, seçim vaatleri açıklanıyor

YSK'nin, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesine yönelik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul tarafından alınan karara göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayları oldu. 4 adayla yapılacak kritik seçim öncesi adaylar ve ittifakların seçim vaatleri de açıklanmaya başlandı. Millet İttifakı ortağı Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi sosyal medya hesabından seçim vaatlerini peş peşe açıkladı.

1) Zorunlu askerlik kaldırılacak

Millet İttifakı içerisinde yer alan, genel başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi de 3 vaadi ile dikkatleri üstüne topladı. Altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde DEVA Partisi ilk vaat olarak zorunlu askerliğin kaldırılacağını paylaştı ve profesyonel orduya geçiş yapılacağı vurguladı.

2) KYK yurdu giriş-çıkış saati uygulaması kaldırılıyor

DEVA Partisi milyonlarca genci ilgilendiren KYK yurtlarına giriş çıkış saati ile ilgili vaadinde bu zorunluluğun kaldırılacağını ifade etti.

3) Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına katılacak

Bir süredir Türkiye'nin katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasına katılacağını belirtilerek "Türkiye sahneye çıkacak" denildi.