CHP İstanbul İl Binası'na silahlı saldırı! Canan Kaftancıoğlu duyurdu İYİ Parti'den sonra...

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlardan sonra CHP İstanbul İl Binası'na da silahlı saldırı oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sabah saat 05:00 sularında CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştiğini açıkladı...

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İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili şüpheler giderilememiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener 'kaza kurşunu' açıklamalarıyla ikna edilememişken bu sefer de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- 06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

- Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir.

- İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacak.

Saldırılar yolumuzdan döndüremeyecek

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Kavuncu "Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak. Geçmiş olsun!" dedi.

Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırıcı dili...

Olayla sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz.” dedi.