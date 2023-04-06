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Türkiye'nin en ucuz otomobiline 54 bin TL zam geldi

Türkiye'nin en ucuz otomobiline 54 bin TL zam geldi

Hyundai, zamlı nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz otomobil olan i10'a, 54 bin TL zam geldi.

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Hyundai, İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini şubat ayında makyajlamıştı.

Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine kattı.

Artık daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai, i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha cesur bir izlemim uyandırıyor.

Hyundai i10 fiyat listesi

Hyundai, zamlı nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz araba olan i10, 54 bin TL zamlandı.

Mart ayında 370 bin TL'ye satılan yeni i10, yapılan zamla birlikte bir üst ÖTV dilimine geçti ve fiyatı 424 bin TL'ye yükseldi.

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump Manuel - 424 bin TL

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Otomatik - 449 bin TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, Otomatik - 465 bin TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, Otomatik - 530 bin TL

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