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Sinop'ta sahile ölü yunus vurdu

Sinop'ta sahile ölü yunus vurdu

Sinop'ta vatandaşlar sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus buldu.

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Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.
Sinop Hamsi Yolu Bahçeler Plajı yakınlarından geçen vatandaşlar sahilde ölü bir yunus gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti

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