Burhaniye Sübeylidere Yağlı Güreşleri 15 Nisanda

BALIKESİR'in BURHANİYE ilçesinde düzenlenen, 6’ncı Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin 15 Nisanda yapılacağı açıklandı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 6’ncı Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin 15 Nisanda yapılacağı açıklandı. Güreşlere başpehlivanların davet edildiğini anlatan Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir, herkesi güreşlere beklediğini söyledi.

Burhaniye'de Sübeylidere kırsal mahallesinde muhtar Mustafa Demir’in öncülüğünde 7 yıl önce başlatılan ve pandemi nedeniyle 2 yıl yapılamayan Yağlı Pehlivan Güreşleri 15 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak. Güreşlere 250-300 dolayında pehlivanın katılması bekleniyor.

Hazırlıkların tamamlandığını anlatan 39 yıllık muhtar Mustafa Demir, “ Bu yıl güreşlerimizi 15 Nisanda yapıyoruz. Güreş öncesi iftar yemeği verilecek. Geçtiğimiz yıl güreşlerimizi yaklaşık 4 bin kişi izledi. Teravih namazı sonrası başlayan güreşler sahura kadar devam edecek.250-300 dolayında pehlivanın katılmasını bekliyoruz. Güreşlere Mehmet Yeşilyeşil ve Ertuğrul Dağdeviren gibi Kırkpınar Başpehlivanları da katılacak. Bütün güreş meraklılarını bekliyoruz” dedi