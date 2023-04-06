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23 Nisan şiirleri kısa 4 kıtalık 3. sınıf-2. sınıf 23 Nisan şiirleri sayfası

23 Nisan şiirleri kısa 4 kıtalık 3. sınıf-2. sınıf 23 Nisan şiirleri sayfası

23 Nisan şiirleri bu önemli güne az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde. Bu sene Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan pazar gününe denk gelecek. Hal böyle olunca okullarda törenler erken yapılacak. Öğrenciler bu sene bayram coşkusunu okullarında, çeşitli etkinliklerle kutlayacak. İşte en güzel 2 kıtalık kısa ve uzun 23 Nisan ile ilgili şiirler...

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23 Nisan'a sayılı günler kala öğrenciler en güzel ve en yeni 23 Nisan şiirleri araştırmasına çoktan başladı bile.  Bu sene 23 Nisan hem pazar gününe denk gelecek, hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe. Hal böyle olunca 23 Nisan çoşkusu birçok okulda ara tatile girmeden yani 17 Nisan öncesi kutlanacak.

Bu şanlı güne az zaman kala öğretmenler öğrencilerine 23 Nisan ödevlerini ve araştırmalarını vermeye başladı. Törenlerde, kutlamalarda okumak için kolay ezberlenen kısa 23 Nisan şiirlerini sizler için hazırladık. İşte 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıflar için 2 kıtalık-3 kıtalık 23 Nisan şiirleri.

23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN

23 NİSAN 
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

23 NİSAN 
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN 
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur;daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU

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