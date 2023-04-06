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"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

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"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı ve İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, davet edildiği TBMM Deprem Araştırma Konseyi toplantısında, JMO'nun 18 kentle ilgili rapor hazırladığını, bu raporların gerekli mercilere gönderildiğini ancak hiçbir kurumdan geri dönüş olmadığını söyledi. Prof. Dr. Tüysüz, deprem tehdidine dikkat çekmek için hazırlanan raporlardaki 18 ili açıkladı. Raporda fay hattındaki 110 ilçe de yer aldı.

"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

Kahramanmaraş'ı, 6 Şubat'ta vuran ve Türkiye'yi acıya boğan, 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremlerinin etkilerinin araştırılması; bundan sonra yaşanabilecek depremlerle ilgili alınabilecek önlemlerin tartışılması amacıyla TBMM Deprem Araştırma Komisyonu önceki gün toplandı.

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"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

Toplantıda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kent için TMMOB'a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın (JMO) rapor hazırlandığını bu raporların gerekli mercilere gönderildiği ancak bir geri dönüşün olmadığını söyledi.

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"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Prof. Dr. Tüysüz rapor hazırlanıp uyarıda bulunulan 18 kentimizi şöyle sıraladı:

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"Deprem" uyarı raporunda yer alan 18 il! Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı işte fay hattındaki 110 ilçe

"JMO,18 kentimizle ilgili deprem raporu hazırladı. Bu illerimiz Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, 

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