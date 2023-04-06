Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

14 Mayıs seçimlerine 38 gün kaldı.Partilerin zamana karşı yarışı sürerken milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? NTV yayınında konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin ayrı liste yaptığını belirten Yavuz, "Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar." dedi. İşte Yavuz'un açıklamaları:

AK Parti'nin milletvekili aday listeleri tamamlandı mı?

Bu sürece çok erken başladık. Bu dün başlamış değil. Mülakatlarımızı yaptık temayük yoklamaları gerçekleşti. Sonuçlar ortaya çıktı üst kurul da çalışmalarını hızlandırdı. Pazar gününden önce listeler son şeklini alacak.

Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı?

İttifakın içinde yer almış her parti barajı aşacak demektir. Ancak otomatik olarak milletvekili çıkaracağı anlamına gelmiyor. Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız. Cumhur İttifakı içindeki partilerin de kendi listeleri ile seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ayrı liste yapıyor. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.

AK Parti milletvekillerinde ne kadar bir yenileme bekleyelim? Üç dönem kuralı işletilecek mi?

Değişimin önceki seçimlerden fazla olacağını düşünüyorum. Tam bir karar vermiş değiliz şu anda. Üst kurul çalışmalarına baktığımda üç dönem kuralının kapsamının genişletilerek uygulanabileceğini görüyorum.

Listede sürpriz isimler olacak mı?

Elbette olabilir. Olabilecektir diye düşünüyorum. En geç pazar günü belli olacak. Ben de 4 dönem milletvekili olarak bu kuralın genişletilerek uygulanmasının partimize faydasının olacağını düşünüyorum. Bizim için makamlar önemli değil.

HÜDA PAR'a kaç adaylık bir kontenjan veriliyor?

8-9'dan çok daha az kontenjan verilecek.

Seçim beyannamesi hazırlıkları tamamlandı mı?

En geç 11'inde aday tanıtım programında seçim beyannamesini deklare edeceğiz. Çok önemli şeyler var beyannamede.