Kocası ölen kadın kaç para maaş alır 2023 başvuru nereye yapılır?

Eşi ölen kadınlar maaş alabilir mi, ne kadar maaş alır ve başvuru nereye yapar soruları merak edilenler arasında. Yetim ve ölüm maaşı 2023 Nisan ayında güncellendi. En düşük emekli maaşının 36,36 artması ve 7.500 lira olması dul ve yetim aylıklarını da değiştirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardımlar sıklıkla araştırılıyor. Bu yardımlarda en çok arananlar başlıklardan biri de dul ve yetim aylıkları oldu. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilere de eşleri üzerinden maaş bağlanıyor. Peki eşi ölen kadın ne kadar maaş alır 2023? Eşi ölen kadın maaş için nereye başvuru yapar? İşte merak edilen sorularına yanıt.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için vefat eden sigortalının şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Sigortalının dul eşine maaşın % 50 si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşlere ise emekli maaşının % 75’i ödenmektedir.

Örneğin son gelen artış ile birlikte 7.500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının eşi zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme alırken artış sonrası 3.750 TL ödeme alacak.

Dul maaşı başvuru şartları

Dul aylığına başvuru şartları sadece eşi vefat eden kadınları ilgilendirmemektedir. Cinsiyet ayrımı yapılmayan dul maaşından eşi vefat eden erkekler de yararlanabilirken, geride kalan eşin çalışıyor ya da işsiz olmasına ilişkin kıstas da başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanma şartları şu şekilde belirlenmiştir:

*Ölüm tarihinde vefat eden sigortalı eş ile resmiyette evli olunmalıdır.

Vefat eden eşin ölüm aylığı verilmesi için istenen sigortalılık ve prim şartlarını taşıyor olması gereklidir.

*Geride kalan eşin aylık hak sahibi iken yeniden evlenmemesi gereklidir.

*Eşin, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da maaş bağlanmamış olmalıdır.

*Dul eşin kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gereklidir.

Yukarıdaki şartları yerine getiren vefat etmiş sigortalının eşine %50 oranında; aylık bağlanmış çocuğu bulunmaması halinde ise %75 oranında aylık bağlanacaktır.

Kimler ölüm aylığı alabilir

Ölüm aylığı alabilecek olan kişiler vefat eden sigortalıya yakınlık durumuna göre belirlemektedir.

Vefat eden sigortalının:

Eşine,

Çocuklarına,

Anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Yetim Maaşı İçin Başvuru Şartları

Yetim aylığı başvuru şartları vefat eden sigortalının çocuklarının cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, medeni hali ve malul olup olmama durumuna göre farklı seyreder. T.C. vatandaşı olmak ön koşulu ile bahsedilen yetim aylığı başvuru koşulları şu şekilde özetlenebilir:

Erkek çocuklarda yetim maaşı şartları

Erkek çocukların evli olup olmasına bakılmaksızın yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşın, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşın ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşın doldurulmamış olması gereklidir. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir sahibi olan erkek çocuklar yetim aylığından yararlanamamaktadır. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentlerinde çalışan erkek çocuklarda yetim maaşı kesilmemektedir.

Kız çocuklarda yetim aylığı şartları

Kız çocuklarda yetim aylığı için yaş kriteri konulmamıştır. Evli olmamaları ve Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan herhangi bir işte çalışmamaları halinde vefat eden sigortalıları, yetim aylığından herhangi bir yaş kriterine takılmadan yararlanabilmektedirler.

Malul çocuklarda yetim maaşı koşulları

Kanuna göre Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünün minimum %60’ını yitiren malul çocuklara, cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır. Malul çocuklar kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir sahibi olduklarında ya da Kanunun 94. maddesine göre yapılan kontrol ile çalışma gücünün %60’ını yitirmediğinin tespitinde ölüm aylığı kesilmektedir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu

Dul ve yetim aylığı başvuruları vefat eden sigortalının bağlı olduğu sigorta hizmet koluna göre farklı adreslere ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Fiziksel başvurunun yapılabildiği ölüm aylığı için e-Devlet’ten online başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet’ten yapılacak başvurular için aşağıda ki link üzerinden ulaşılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alt hizmetlerinde yer alan “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” hizmeti kullanılmalıdır. Şahsen yapılacak başvurularda ise vefat eden sigortalının bağlı olduğu hizmet koluna göre şu noktalardan işlem yapılabilir:

ÖLÜM MAAŞI BAŞVURU EKRANI

Dul / Yetim Maaşı Başvurusu

4A (SSK) Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu

SSK dul ve yetim maaşı başvurusu ilk aylık bağlanma işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da Merkez Müdürlüklerine yapılmalıdır. Aylık bağlanması ardından yapılacak ikincil işlemler için Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığına” Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi ile yapılmalıdır.