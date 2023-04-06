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Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için bağış

Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için bağış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira bağışta bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına bağışta bulundu.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira tutarında bağış yaptığı belirtildi.

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