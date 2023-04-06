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Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? 2023 seçim kılavuzu

Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? 2023 seçim kılavuzu

Sandık görevlisi nasıl olunur, seçimlerde görev almak istiyorum ne yapmalıyım soruları son günlerde en çok arananlar listesinde. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken 14 Mayıs'taki seçimlerde görev almak isteyenler de başvuru yollarını araştırıyor. YSK seçim kılavuzuna göre seçim görevlisi için nereye başvuru yapılacak?

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık az bir zaman kaldı, heyecanlı geri sayım başladı. 2023 seçimlerinde 4 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Oy pusulasındaki yerleri de YSK tarafından yapılan oylama sonucu belli oldu. Peki 14 Mayıs seçimlerinde görevli olmak için ne yapmalı, nereye başvuru yapmalı?

YSK öncelikle seçim görevlisi olma şartlarını sıraladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak en başlıca şartlar. 

Sandık-seçim görevlisi olmak için nereye başvuru yapılır?

Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. Diğeri ise, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

Sandık görevlisi ücretleri

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamaları intenethaber'den takip edebilirsiniz. 

 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

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